As três mulheres que 'denunciaram' jogador do Wolverhampton

Morgan Gibbs-White foi apanhado na furar a quarentena e estas três mulheres foram quem o 'denunciaram'. O médio do Wolverhampton foi com a namorada a modelo Britney De Villiers a uma festa onde estavam também duas antigas participantes do reality show britânico 'Love Island', Georgia Steel e Elma Pazar. Quando um video da festa foi publicado no Snapchat elas foram reconhecidas e Gibbs White também não escapou...