A surpresa aos jogadores do Sp. Braga em vésperas de receber o Benfica

Os jogadores do Sp. Braga foram surpreendidos esta manhã, aquando de mais um treino de preparação do encontro com o Benfica, que se realiza no próximo domingo (20 horas). O plantel de Carlos Carvalhal recebeu a visita dos próprios filhos, até porque amanhã se assinala o Dia do Pai. Os jogadores tiveram momentos de cumplicidade com os seus pequenotes no relvado do Municipal de Braga, acompanhados, claro, de uma bola!