O mercado de inverno já arrancou e por isso olhamo para a lista dos craques que estão a pouco tempo de finalizar os seus contratos com os respetivos clubes. A lista é longa e tem alguns jogadores que prometem agitar o mercado, como por exemplo Eriksen ou Willian... De notar que todos estes futebolistas já podem negociar com outras equipas e chegar de forma livre no verão.