Atenção, Benfica e Sporting: Juventus-Inter acaba com desacatos e três expulsões

Romelu Lukaku estabeleceu o empate ( 1-1 ) final para o Inter na primeira mão da meia-final da Taça de Itália, na casa da Juventus, festejando com um gesto para os adeptos da formação de Turim. O árbitro da partida viu e expulsou o avançado belga, tal como o fez, mais tarde, com Cuadrado (Juventus) e Handanovic (Inter), por desacatos entre adversários. Os oponentes de Benfica e Sporting nas provas europeias tiveram um final de encontro manchado por momentos menos felizes no relvado. [Imagens: Sport TV e Reuters]