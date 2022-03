E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Depois do sucedido nos jogos entre Arsenal e Liverpool e Everton e Newcastle, mais um ativista do movimento 'Just Stop Oil' tentou interromper o duelo desta sexta-feira entre Wolves e Leeds United, mas os seguranças conseguiram impedir que o adepto se acorrentasse ao poste da baliza de José Sá. [Imagens: Reuters]