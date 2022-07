Ativistas amarrados pelo pescoço interrompem 10.ª etapa do Tour

A 10.ª etapa do Tour foi esta terça-feira interrompida alguns minutos a cerca de 40 quilómetros do fim por um protesto contra as alterações climáticas. Vários ativistas - amarrados pelo pescoço - colocaram-se no meio da estrada, numa altura em que seguiam dois ciclistas em fuga, com sete minutos de vantagem para o pelotão. (Imagens: Getty Images, Lusa/EPA, Reuters)