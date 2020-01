Diogo Branquinho, atleta de andebol do FC Porto, Nilson Miguel, campeão Europeu de futsal em 2016, e Maria João, voleibolista, estão entre os atletas que se despiram para a 5.ª edição do Calendário Solidário, à venda na sede da Associação Académica da Universidade do Minho, gabinetes de apoio ao aluno e pavilhões desportivos, assim como nas lojas do Sp. Braga, por 5 euros.