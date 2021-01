A 'Transfermarkt' atualizou esta quinta-feira os valores dos jogadores da Liga NOS, com especial destaque para Darwin Núñez e Pedro Gonçalves. O avançado do Benfica e o médio do Sporting, respetivamente, valorizaram em 7 milhões de euros, mais do que qualquer outro jogador durante este período do campeonato. [Imagens: Record, Action Images e Reuters]