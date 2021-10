Ausência de imagens da queda de Miguel Oliveira até já vale memes

Foi um dos pontos que mais críticas gerou entre os fãs de Miguel Oliveira e até páginas especializadas no MotoGP, como a 'Everything Moto Racing', estranharam o facto de a realização do Grande Prémio da Emilia Romagna não ter mostrado nenhuma imagem da queda do português quando, para todos os efeitos, ia embalado para o pódio. Ora, as críticas acabaram por levar à criação de vários memes, desde o 'Onde está o Miguel?' (com a presença do próprio piloto) até a um anúncio de que o português está... desaparecido. E a verdade é que, cinco dias depois da queda de Misano, ainda ninguém sabe como foi a queda de Miguel Oliveira. Apenas o próprio...