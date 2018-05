Azul da namorada de Seferovic baralha as contas aos seguidores

A namorada de Seferovic, divulgou fotografias em fato de banho num cenário de sonho que 'baralhou' alguns seguidores que a questionaram sobre se estaria no Douro com o jogador do Benfica. Amina - que faz sucesso com as suas publicações nas redes sociais - acabou por esclarecer a confusão ao adicionar a localização da foto publicada no Instagram: Buergenstock Resort que fica... na Suíça. Recorde-se que o avançado dos encarnados está entre os pré-convocados da seleção helvética para o Mundial'2018