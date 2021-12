Barcelona começa a fazer cortes no plantel e tem cinco jogadores na porta de saída

Com a aproximação da abertura do mercado de transferências, o Barcelona já olha a cortes no plantel e tem cinco jogadores na porta de saída, segundo o 'Mundo Deportivo'. Ainda assim, dos cinco, o caso de Dest é algo diferente, visto que os catalães querem aproveitar o facto de o jogador norte-americano gerar cobiça para fazer um significativo encaixe financeiro que possa ajudar a amenizar as contas do clube.