Barcelona quer contratar um avançado em janeiro: estes são os nomes em cima da mesa

O Barcelona quer contratar um avançado em janeiro, para fazer face à ausência prolongada de Agüero e a uma eventual saída de Luuk de Jong neste mercado de transferências de inverno depois do interesse do Sevilha no seu regresso. Assim sendo, segundo a 'Marca', Juan Laporta tem já três nomes em cima da mesa. [Créditos: Lusa/EPA e Reuters]