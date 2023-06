Barcelona revela equipamento principal para 2023/24 inspirado na equipa feminina de 1970

O Barcelona revelou o equipamento principal para 2023/24 inspirado na equipa feminina do clube de 1970. O conjunto não diverge do tradicional estilo dos catalães (listas largas em cores blaugranas), ainda assim, sobre o escudo do campeão espanhol estará fixada a forma de um diamante referente à primeira equipa feminina do Barcelona a jogar uma partida no atual Spotify Camp Nou.