Barcelona vai defrontar Real Madrid com Rolling Stones na camisola

O Barcelona e os Rolling Stones chegaram a um acordo para o clube catalão usar o símbolo da mítica banda de música britânica na parte da frente da camisola blaugrana, no 'El Clássico' frente ao Real Madrid, no próximo dia 28. A revelação foi feita esta quinta-feira e faz parte da estratégia de patrocínio do clube ao abrigo do acordo com a plataforma de streaming de música Spotify. Além disso, o anúncio coincide também com o momento do lançamento do álbum "Hackney Diamonds", o primeiro desde 2005, a 20 de outubro.