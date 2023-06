Barcelona vai voltar a vestir de branco... 44 anos depois

Já circulam nas redes sociais imagens daquele que deverá ser o novo equipamento alternativo do Barcelona para 2023/24 e há dois pormenores que se destacam: a cor e o símbolo do clube. Em relação à cor, será branca, algo que não se via no clube catalão desde 1979. Em relação ao símbolo, esta camisola recupera a versão de 1975 - a única alteração é parte inferior do mesmo.