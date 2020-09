Bartomeu em 'guerra' com Messi destaca saída a bem e profissionalismo de Rakitic

Em Barcelona os dias não estão fáceis para Bartomeu, que viu a principal estrela, Messi, bater com a porta . E enquanto se mantém em 'guerra' com o avançado argentino - alegando que só sairá pelos 700 milhões de euros da cláusula - o presidente do Barcelona dá o palco a Rakitic. O internacional croata termina a sua ligação de seis anos ao clube catalão e volta ao Sevilha, onde jogou em 2011 e 2014. Esta quarta-feira, Rakitic teve direito a conferência de despedida e a mensagem especial do presidente Josep Maria Bartomeu.