Basebol em Taiwan com casa cheia: adeptos, fotógrafos e até cães... tudo em cartão

Taiwan entrou este fim de semana para a lista de países onde o desporto decorre normalmente apesar do coronavírus, ainda que as medidas de distanciamento social estejam em vigor. Por isso, o campeonato de basebol, por exemplo, teve de ser disputado a meia casa, algo que levou o estádio Internacional de Taoyuan a decidir preencher as bancadas de figuras em cartão. Adeptos, fotógrafos e até cães... (Fotos: Reuters)