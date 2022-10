Bayern Munique lança equipamento especial que promete dar que falar

O Bayern Munique vai colocar no mercado nas próximas semanas uma camisola especial na qual assinala o 50.º aniversário do Estádio Olímpico de Munique. Casa do clube entre 1972 e 2005, Olympiastadion viu alguns dos maiores êxitos dos bávaros e ficará sempre marcado na história do clube, daí esta homenagem a assinalar esse legado. O esquema de cores utilizado pode nada ter a ver com o do Bayern, mas é precisamente inspirado no design dos Jogos Olímpicos de 1972, realizados precisamente na cidade de Munique.