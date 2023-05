Belenenses apresenta a nova mascote: chama-se Lucas

O Belenenses apresentou esta sexta-feira a sua nova mascote: chama-se Lucas, numa clara alusão às glórias azuis. "A mascote do Belenenses chama-se Lucas a pedido do avô, que adorava futebol e em todas as reuniões de família recordava os feitos dos irmãos Vicente Lucas e Matateu (Sebastião Lucas da Fonseca) com a camisola do Belenenses", pode ler-se no site do emblema do Restelo. [Imagens: Belenenses]