Beleza natural do Minho foi palco da final da Taça de Portugal de trail

Melgaço foi palco no último fim de semana da final da Taça de Portugal de trail running, um evento organizado em associação entre a Associação de Trail Running de Portugal, a Melsport e o Município de Melgaço, que reuniu na zona do Minho cerca de 60 atletas. Realizado obedecendo a todas as normas da DGS, nomeadamente com a realização de partidas faseadas (divididas em grupo, com saídas a cada minuto), com distanciamento físico antes da partida e, ainda antes da prova se iniciar, a realização de testes rápidos à Covid-19 a todos os participantes.



No plano competitivo, numa prova com mais de 30 quilómetros, venceram Ricardo Carreira (2:57:05) e Beatriz Alves (3:32:53). No pódio masculino entraram ainda Leonel Cunha (2:57:22) e Bruno Sousa (2:57:58), ao passo que nas senhoras Nádia Casteleiro (3:33:56) e Sara Brito (3:40:55) completaram o trio da frente.



(Fotos: Matias Novo)