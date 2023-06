Jude Bellingham foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Real Madrid para a próxima época, tendo custado 103 milhões de euros ao clube espanhol. O médio inglês, de 19 anos, entra diretamente para o pódio das contratações mais caras do merengues, num top-10 com dois portugueses. [Action Images e Reuters]

Bellingham entre as contratações mais caras do Real Madrid: deixou Ronaldo para trás num top-10 com dois portugueses