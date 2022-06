Benfica campeão no Dragão Arena: as celebrações, o gesto de Ivan Almeida para os adeptos portistas e prémio para Broussard

O Benfica venceu o FC Porto no Dragão Arena por 91-63 e sagrou-se campeão nacional de basquetebol. Os encarnados levantaram o troféu, com Aaron Broussard a ser eleito o MVP da Liga Betclic. Nota para Ivan Almeida, que mandou calar os adeptos da casa - a quem havia acusado de racismo no jogo 3 - e acabou por gerar um curto foco de confusão logo após a partida. [Fotos: José Reis/Movephoto e Lusa]