E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica fechou esta manhã a preparação para o jogo da Champions com a Juventus (terça-feira às 20 horas na Luz). Nota para o facto de Draxler não ter subido ao relvado e de Morato ter participado no treino no período aberto à imprensa. Lucas Veríssimo também esteve na sessão de trabalho dos encarnados.