A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou, esta quarta-feira, a tabela referente ao pagamento de comissões a intermediários, durante o último ano, de 1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020. O Benfica lidera esta lista, com gastos na ordem dos 34.2 milhões de euros. Já o FC Porto surge logo a seguir, com gastos de 23.7 milhões de euros e em último lugar do 'pódio' está o Sporting, com gastos na ordem dos 15.9 milhões. Existe ainda uma surpresa entre os clubes que mais gastam: o Paio Pires, único fora das ligas profissionais.