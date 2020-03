Depois de no mercado de verão ter feito duas das três maiores compras de sempre no espaço de semanas, o Benfica voltou a investir forte no inverno, tendo pago 20 M€ por Julian Weigl em janeiro e outros tantos agora por Pedrinho (que só reforçará a equipa na próxima época). Estas são as 10 contratações mais caras de sempre das águias, que nunca investiram tanto em compras isoladas com agora.