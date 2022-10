Benzema mostrou a Bola de Ouro no Santiago Bernabéu e teve a companhia de Zidane e Casillas

O Real Madrid revelou galardões alcançados nos últimos dias na gala da Bola de Ouro. Em particular, o de Benzema, considerado o melhor jogador do Mundo, mas também o de Courtois, o melhor guarda-redes para a 'France Football'. Ao relvado no Santiago Bernabéu subiram nomes conhecidos de outros êxitos merengues como Casillas ou Zidane. Benzema recebeu a Bola de Ouro do compatriota mas também de Luka Modric, outro galardoado com a Bola de Ouro. [Imagens: Reuters e Real Madrid]