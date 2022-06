Bernardo, Cancelo, Rafael Leão e Darwin à frente de Ronaldo e Messi nos 100 melhores da 'Marca'

Seis portugueses, dois jogadores do FC Porto (e um outro que saiu a meio da época), um do Sporting e outro do Benfica (que entretanto já saiu) e um domínio avassalador do Real Madrid. É este o desfecho da lista de 100 melhores jogadores da época divulgada pelo jornal espanhol 'Marca', para a qual votou um juri composto por mais de 60 analistas e jornalistas. Acima poderá ver todos os portugueses e jogadores que atuaram por cá em 2021/21, tal como o top-30.