A Seleção Nacional realizou, na manhã deste sábado, o último treino antes do jogo com o Luxemburgo - amanhã pelas 19h45 -, da qualificação para o Euro'2024. Veja as melhores imagens de uma sessão em que Roberto Martínez contou com todos os jogadores no relvado. (: Lusa/EPA)

Boa disposição e equipa na máxima força: as imagens do último treino de Portugal antes do jogo com o Luxemburgo