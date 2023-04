O Sporting realizou, na manhã desta quarta-feira, o último treino antes do duelo de amanhã , pelas 20 horas, diante da Juventus, jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. Num ambiente de boa disposição e muito foco, houve ainda tempo para felicitar o assessor de imprensa leonino, Filipe Dinis, pelo seu aniversário... com um corredor de calduços

Boa disposição, foco e... calduços: as imagens do treino do Sporting na véspera do jogo com a Juventus