E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A seleção feminina de futsal treinou esta quarta-feira na Fönix Arena, na Hungria, recinto que servirá de palco para a meia-final do Europeu da modalidade entre Portugal e Espanha. Não faltou boa disposição no treino que contou com a presença de Jorge Braz, selecionador da equipa masculina de futsal. [Imagens: FPF]