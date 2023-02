Boa notícia para Klopp: Darwin integra treino de preparação para o jogo com o Real Madrid

Boa notícia para Jürgen Klopp. Darwin Núñez integrou esta segunda-feira o treino de preparação do Liverpool para o duelo com o Real Madrid para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O avançado uruguaio era uma das principais dúvidas para o duelo da Champions, depois de ter saído lesionado do embate com o Newcastle no sábado, em que os reds venceram por 2-0, com um golo do ex-jogador do Benfica. [Imagens: Liverpool]