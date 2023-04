Boavista 'assusta' adeptos ao mostrar camisola principal com novo padrão

O Boavista anunciou este sábado, nas redes sociais, que iria abandonar o clássico padrão de xadrez na camisola principal, adotando um estilo com 'risca ao meio'. Ora, numa fase inicial, a notícia até assustou os adeptos do clube que, posteriormente, acabaram por entender que se tratava de uma partida do dia das mentiras. "Caros Boavisteiros. A partir da próxima temporada vamos abandonar o xadrez na camisola principal para adotar um novo estilo. É bem bonita, não é?", pode ler-se na publicação do clube. (Imagens: Boavista)