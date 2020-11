Boavista e Sporting lideram onze da 6.ª jornada da Liga NOS

Numa votação promovida através do 'Twitter' da Liga Portugal, os adeptos escolheram aqueles que foram os jogadores que mais se destacaram na 6.ª jornada da Liga NOS. Sporting e Boavista contribuem, cada um, com três jogadores para o onze da jornada. Veja aqui as escolhas do público. [Imagens: Paulo Calado, Luís Vieira / Movephoto, José Gageiro / Movephoto, Manuel Araújo / Movephoto, Manuel Araújo / Movephoto]