Boavista voltou ao trabalho em treino aberto muito concorrido

O Boavista começou a preparar a deslocação aos Açores com uma sessão de treino à porta aberta aos adeptos, sendo que a equipa foi recebida com uma ovação pelas várias dezenas de entusiastas que marcaram presença no relvado secundário do Estádio do Bessa. Manifestação calorosa no rescaldo do desempenho patenteado frente ao Benfica, na meia-final da Allianz Cup, onde os axadrezados acabaram por ser eliminados no desempate por grandes penalidades. (fotos: Boavista)