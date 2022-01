Bola da final da Allianz Cup é única: conheça o detalhe que faz a diferença

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Numa iniciativa da Fundação do Futebol da Liga Portugal e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a bola da final da Allianz Cup, que vai colocar frente a frente Benfica e Sporting (amanhã, às 19H45, em Leiria) terá um toque especial, com desenhos feitos por crianças hospitalizadas no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. "O objetivo é transmitir uma mensagem de esperança e força para estas crianças e jovens que diariamente enfrentam os maiores desafios, nos seus tratamentos e na sua reabilitação", esclarece a Liga.