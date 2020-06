A Adidas divulgou a bola que será utilizada no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio do próximo ano e o esférico é inspiro pela famosa série japonesa de desenhos animados 'Capitão Tsubasa'. A bola apresenta uma base de cor branca com detalhes a preto e vermelho e imagens de Oliver Tsubasa. Yoichi Takahashi, artista responsável pela parte gráfica da série, esteve diretamente envolvido em todo o processo de criação.