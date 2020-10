Bolo, champanhe e bênção do padre: foi assim a receção a Ruben Guerreiro em Pegões Velhos

Ruben Guerreiro regressou esta noite a Pegões Velhos, no Montijo, depois de ter conquistado a camisola da montanha no Giro'2020, onde também venceu a 9.ª etapa. E o ciclista de 26 anos foi surpreendido por cerca de meia centena de pessoas, entre familiares e amigos, numa 'cerimónia' que teve direito a bolo, brinde com champanhe e até... à benção do padre da paróquia. [Imagens: Direitos Reservados]