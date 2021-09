Bom filho à casa torna: Craques que representaram o mesmo clube duas vezes e o que fizeram

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Tal como Ronaldo, que 12 anos depois regressou ao Manchester United, também outros jogadores tiveram mais que uma passagem no mesmo clube. O provérbio diz que 'bom filho à casa torna', porém, também se ouve que 'não se deve voltar ao sitío onde se foi feliz'. Vários são os casos de jogadores que tiveram duas boas passagens no mesmo emblema, mas também há exemplos de futebolistas que tiveram um segundo período no clube aquém das expectativas. Há jogadores que voltaram somente para um regresso simbólico e outros que ainda terão de provar se terão tanto sucesso quanto na primeira passagem pelo clube. Aqui fica a lista de alguns craques que vestiram a mesma camisola em duas passagens distintas. [Créditos: Reuters, Twitter/SerieA]