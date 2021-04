"Férias de dona de casa, férias de mãe, férias de esposa, férias do que fazer para o jantar, férias de casacos, férias de covid, férias de máscara, férias. Simplesmente, férias": assim legendou Rita Pereira as primeiras imagens que publicou nas Maldivas e que lhe mostramos no arranque desta fotogaleria. Os elogios à atriz multiplicaram-se num ápice: de "bomba" a "corpaço", os seus seguidores não se inibiram [Fotos Instagram Rita Pereira]