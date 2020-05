O Colónia recebe este domingo o Mainz em duelo da 26ª jornada da Bundesliga que marca o regresso das duas equipas à competição após a paragem devido à pandemia. O jogo vai disputar-se à porta fechada mas as bancadas do estádio Rhein Energie estão bem coloridas com várias camisolas, cachecóis e bonecos de peluche alusivos ao Colónia que foram disponibilizadas pelos adeptos do clube. [Imagens: Twitter Colónia e Reuters]

Bonecos, cachecóis e camisolas: as bancadas do estádio do Colónia no regresso da Bundesliga