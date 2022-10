Bonito gesto de fair play: treinadores de Casa Pia e Vizela dão conferência conjunta no final do jogo

Filipe Martins e Álvaro Pacheco, treinadores de Casa Pia e Vizela, deram o exemplo com um bonito gesto de fair play no final do encontro entre as duas equipas no estádio do Jamor. Apesar de o resultado 'sorrir' apenas para a turma de Vizela (triunfo por 1-0), isso não impediu que os dois técnicos se juntassem na sala de imprensa para uma conferência conjunta após o jogo, dando continuidade às ações de fair play que já haviam protagonizado antes do apito inicial. [Imagens: LUSA/EPA]