Borussia Dortmund apresenta novo equipamento inspirado na tradição da cidade

O Borussia Dortmund aproveitou a passagem pelos Estados Unidos para mostrar esta semana a sua nova camisola para a temporada que se avizinha. O modelo BVB Cup 2023/24, utilizado pela primeira vez no particular diante do Manchester United, inspira-se precisamente na cidade natal do clube, com traços de design a fazer alusão ao passado como a cidade do aço, que evoluiu para um símbolo de força e resiliência.



A nova camisola Authentic apresenta tecnologia de ponta para proporcionar desempenho e conforto, ideais em campo. Produzido com tecido ULTRAWEAVE, o kit possui um design elástico estruturado em 4 vias que reduz o peso e o atrito, permitindo que os jogadores se movam com liberdade e conforto. A tecnologia dryCELL integrada no tecido foi desenvolvida para manter o corpo seco e livre de transpiração. Já a versão Replica é produzida com poliéster 100% reciclado e equipada com tecnologia dryCELL de absorção de suor que permite manter o corpo seco e confortável durante mais de 90 minutos – qualquer que seja a hora, o local e as condições meteorológicas. As duas versões são produzidas com materiais 100% reciclados, excluindo os acabamentos e detalhes como um passo em direção a um futuro melhor.