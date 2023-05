Borussia Dortmund mostra camisola para 2023/24 a um dia do jogo do título

Na véspera de disputar o jogo que pode dar o título de campeão alemão, o Borussia Dortmund apresentou o seu novo equipamento para 2023/24, que surge como resultado de um concurso de design que envolveu os adeptos do clube, com o objetivo da marca mostrar o seu apreço pelos fãs mais apaixonados. Ao todo foram recebidas 15 mil propostas, com a escolha a ficar a cargo de uma votação pública, após seleção do painel liderado pelo capitão da equipa Marco Reus e pela lenda do clube Dedé. Esta camisola, refira-se, será estreada já este sábado diante do Mainz, no tal jogo do título.



Incorporando o ADN do clube, a proposta vencedora tem como grande novidade o destaque do seu mítico estádio, o SIGNAL IDUNA PARK, nas emblemáticas cores preto e amarelo. Produzida pela Puma, a nova camisola apresenta tecnologia de ponta para proporcionar desempenho e conforto ideais em campo. Incluindo tecido ULTRAWEAVE, o kit possui um design elástico estruturado em 4 direções que reduz o peso e o atrito, permitindo que os jogadores se movam com liberdade e conforto. A tecnologia dryCELL integrada no têxtil foi desenvolvida para manter o corpo fresco em permanência.



O equipamento principal 2023/24 do Borussia Dortmund está disponível a partir de 26 de maio, nas lojas PUMA, PUMA.com, loja BVB no SIGNAL IDUNA PARK, bvbonlineshop.com e distribuidores selecionados a nível mundial.