Ricky Brabec conquistou esta sexta-feira a edição de 2020 do Dakar, um feito que celebrou com uma dedicatória a Paulo Gonçalves. Depois das palavras de tributo da Honda, o norte-americano também lembrou o português, colocando na hora de festejar um autocolante na sua moto no qual é possível ver o piloto de Esposende e a inscrição "A Hero forever" (um herói para sempre).