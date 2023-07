Brad Pitt e Damson Idris vestiram a pele de pilotos de Fórmula 1 no GP da Grã-Bretanha

Brad Pitt e Damson Idris, dupla de atores ingleses que serão os protagonistas do novo filme sobre Fórmula 1, marcaram este domingo presença na grelha de partida em Silverstone, antes do início do Grande Prémio da Grã-Bretanha. Os dois atores apareceram com equipamentos de piloto e ainda com o carro da equipa fictícia 'APXGP' para delírio dos fãs que se encontravam nas bancadas do circuito. [Imagens: Reuters e Action Images]