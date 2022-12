Tite deixou a seleção brasileira, agora que os cinco vezes campeões mundiais estão fora do Campeonato do Mundo. Foi o último selecionador a confirmar a saída de uma seleção após a eliminação do Qatar'2022. Um deles é português, Paulo Bento, que saiu após 'deixar' a Coreia do Sul nos oitavos de final. [Fotos: Reuters]