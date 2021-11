A seleção do Brasil trabalhou no centro de treinos do Palmeiras antes de rumar à Argentina, onde hoje defronta a equipa de Lionel Messi, no apuramento para o Mundial de 2022. Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, aproveitou a presença da canarinha nas instalações para cumprimentar Neymar e Tite, o selecionador brasileiro. (Fotos CBF)