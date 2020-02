O antigo presidente do Sporting esteve esta sexta-feira no Tribunal de Monsanto, no âmbito do julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Bruno de Carvalho, um dos 44 arguidos deste processo, foi o último a prestar depoimento, tendo chegado ao tribunal na companhia do seu advogado, Miguel Fonseca, e também do pai, Rui de Carvalho. À chegada estava um grupo de apoiantes do ex-líder dos leões. [Fotos: João Miguel Rodrigues e Lusa]