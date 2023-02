Bruno Fernandes chutou a bola contra um Frenkie de Jong deitado no chão... e a fúria catalã veio a seguir

Os jogadores do Barcelona não gostaram da ação do médio do Man. United, Bruno Fernandes, ao minuto 58, no embate do playoff da Liga Europa. Frenkie de Jong sofreu falta e, poucos instantes depois, o português atirou a bola com força contra o médio dos culés. A fúria dos homens de Xavi não se fez esperar, com Bruno Fernandes a travar-se de razões. O médio luso acabaria por pedir desculpa a De Jong mas viu mesmo o amarelo. O amigo e adversário Raphinha acabou por acalmar os ânimos. [Imagens: Sport TV]