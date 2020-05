A temporada 2019/2020 em Inglaterra não terminou mas a BBC já realizou a habitual votação que premeia os protagonistas da Premier League. E o melhor onze da época conta com Bruno Fernandes, que apesar de ter apenas jogado pelo Manchester United nos meses de fevereiro e março deixou os adeptos britânicos rendidos ao seu futebol. De resto, o médio português é apenas um dos quatro jogadores eleitos que não atuam no Liverpool, líder destacadíssimo (com mais 25 pontos do que o 2º) quando a liga foi suspensa devido à pandemia da covid-19. [Imagens: Lusa/EPA; Reuters e Action Imagesn]